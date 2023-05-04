Туманное представление

В мае ФРС в очередной раз повысила ставку на 25 б.п., до диапазона 5–5,25%. Решение регулятора не стало сюрпризом — рынок встретил его нейтрально-позитивно. До начала пресс-конференции главы Федрезерва Джерома Пауэлла индекс S&P 500 прибавил 0,13%. Следом за ФРС процентную ставку 4 мая повысил и ЕЦБ — на 25 б.п. до 3,75%.

Высокие ставки, которые держатся в западных экономиках уже более года, несут риски для банковского сектора. За последние два месяца сразу несколько крупных региональных кредитных организаций столкнулись с финансовыми проблемами. Часть из них рухнула, акции других значительно обвалились.

Председатель ФРС не обошел стороной эту тему, обозначив свое видение состояния банковского сектора. Он отметил «существенное улучшение условий» с начала марта и указал на высокую устойчивость финансовой системы в целом. Уже известная для инвесторов ложка дегтя — ожидаемое ужесточение регулирования сектора региональных банков для повышения устойчивости системы в целом. Важно, что Джером Пауэлл не стал комментировать отдельно состояние небольших кредитных организаций, что, на наш взгляд, указывает на сохранение рисков.

Были отмечены отдельные результаты текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, включая улучшение баланса на рынке труда, признаки замедления динамики зарплат и инвестиций, а также снижение рынка недвижимости. Однако базовый индекс расходов на личное потребление (Core PCE), который продемонстрировал незначительное замедление, по заявлению Федрезерва, не позволяет сделать вывод о существенном прогрессе в торможении инфляции. Впрочем, рост ставок будет ощущаться с некоторым лагом, а ужесточение кредитных условий будет оказывать дополнительный сдерживающий эффект на экономику, отметил глава регулятора.

Важной позитивной частью пресс-конференции стал намек на паузу в цикле ужесточения. Именно так для себя рынок истолковал прогноз ФРС по медианному значению ставки в 5,1% в 2023 году. Также в итоговом коммюнике Федрезерв отказался от уже привычной фразы «комитет ожидает, что некоторое дополнительное ужесточение монетарной политики может оказаться целесообразным». При этом регулятор обозначил, что «может потребоваться» дополнительное ужесточение политики, но во внимание будет принято несколько переменных (включая кумулятивный эффект, временные лаги и входящие макроэкономические данные).

Впрочем, Джером Пауэлл подчеркнул: решение о фактической паузе не принято. Также в ФРС отметили: если ужесточение кредитных условий не принесет должного эффекта, то может потребоваться новое повышение ставки.

Неопределенность относительно дальнейшей динамики показателя рынок воспринял негативно и перешел к снижению.

В ходе пресс-конференции складывалось ощущение, что ФРС имеет довольно туманное представление о том, что будет происходить в перспективе ближайших месяцев. Например, Джерому Пауэллу задали вопрос: считает ли он обозначенный в пресс-релизе регулятора уровень ставок как «достаточно ограничительный» действительно таковым? На что он ответил крайне уклончиво, обозначив необходимость непрерывной оценки ситуации. Инвесторы же хотели получить больше уверенности в том, что достигнутые 5,25% — это пиковый уровень.

Обнадеживающие посылы также были. Председатель ФРС уже традиционно для себя сохраняет позитивный настрой относительно устойчивости экономики США, которой, по его мнению, вероятно, удастся избежать рецессии в этом году, и ВВП продемонстрирует небольшой прирост. Одним из ключевых факторов поддержки остаются сильный рынок труда и сравнительно устойчивый потребительский спрос. Но в целом позитива в выступлении было немного.

Мы остаемся привержены предыдущему прогнозу, в соответствии с которым уровень 5,25% — максимальный для ставки ФРС в 2023 году. Ожидаем, что показатель останется на сегодняшнем уровне. Регулятор продолжит придерживаться своей первостепенной цели по обузданию инфляции, которая, вероятно, будет и далее демонстрировать неоднородную тенденцию. Кроме того, ряд индикаторов (состояние рынка труда, «избыточные накопления» населения, восстановление отдельных секторов после ковида) указывают на отсутствие рисков существенного прироста безработицы и значительного снижения ВВП. Всё это говорит в пользу более осторожного подхода Федрезерва к изменению денежно-кредитной политики.

Автор — стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global

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