Двое рабочих погибли в железнодорожной аварии на западе Германии

Пригородный поезд сбил группу рабочих в городе Хюрт недалеко от Кёльна. Об этом 4 мая сообщила газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Авария произошла около 11:00 (12:00 мск). В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники экстренных служб и психологи. Район аварии оцеплен, движение поездов перекрыто.

Накануне, 3 мая, электричка сбила человека на станции Одинцово Московской железной дороги. Он получил травмы. В связи с произошедшим были задержаны несколько пригородных поездов.