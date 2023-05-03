Электричка сбила человека на станции Одинцово МЖД
Электричка сбила человека на станции Одинцово Московской железной дороги (МЖД). В связи с этим задерживается ряд пригородных поездов, сообщает пресс-служба магистрали в среду, 3 мая.
«Сегодня в 14:50 на станции Одинцово поездом № 6710 Кубинка-1 — Москва был травмирован человек, который, по предварительной информации, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На время оказания ему помощи в пути были задержаны пригородные поезда Белорусского направления, следующие в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
В МЖД призвали граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.
Ранее, 29 апреля, поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Московском метрополитене. На станции «Новокузнецкая» пассажир в состоянии алкогольного опьянения ушел в туннель и попал под поезд.