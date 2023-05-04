В Москве скончался чемпион СССР по картингу Альфред Усан

Чемпион Советского союза по картингу Альфред Усан скончался в Москве в возрасте 88 лет. Об этом стало известно в четверг, 4 мая.

Усан ушел из жизни в своей квартире в районе Гольяново на востоке столицы, как передает ИА REGNUM со ссылкой на неназванный источник.

Он не дожил до своего 89 дня рождения, который собирался отпраздновать очередной гонкой «Гран-при Победы», всего несколько дней.

Альфред Антонович Усан родился 14 мая 1934 года. Он был мастером спорта по картингу и чемпионом СССР 1969 года.