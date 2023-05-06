Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший американский разведчик предрек разгром ВСУ к началу осени
Мир
Премьер Украины сообщил об обучении около 15 тыс. военных в Британии
Общество
Народный артист России Шаукат Амиров скончался на 76-м году жизни
Армия
МО сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения на Украине
Мир
США намерены выделить более $17 млн на развитие армянских СМИ
Армия
Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на марьинском и авдеевском направлениях
Мир
В США призвали Зеленского доказать недопустимость коррупции на Украине
Мир
Захарова назвала США бездельниками из-за госдолга в $31,4 трлн
Общество
Минюст внес в реестр иноагентов Певчих и Максакову
Мир
В США произошел пожар на НПЗ Shell близ Хьюстона
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Армия
Российские бойцы показали «Известиям» работу FTV-коптера в зоне спецоперации
Мир
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Сюжет:

7 мая — День рождения радио: история создания великого изобретения и традиции праздника

0
Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 7 мая отмечают День рождения радио — день, когда было изобретено устройство, во многом изменившее жизнь человечества. Сейчас эта дата стала знаменательной для всех работников радиоотрасли. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» вспоминают историю создания и представления миру первого радиоприемника и знакомят читателей с традициями знаменательного дня.

День радио — 2023: история праздника

В 1895 году российский физик Александр Попов представил научному сообществу свое изобретение — радиоприемник, на который можно было записать электрические колебания, созданные разрядом молнии. Он также показал свою разработку в действии, осуществив первый в мире сеанс радиосвязи.

Впервые День рождения радио широко отметили спустя 30 лет, в 1925 году. Однако официально праздник был закреплен лишь в 1945 году, в честь пятидесятилетия со дня памятного события. Совнарком утвердил постановление, а в 1980 году дата была еще раз закреплена указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года.

День радио: изобретение инженера Попова
Почему мы продолжаем отмечать давний эксперимент

Праздник отмечается до сих пор не только в России, но и в странах постсоветского пространства — в Белоруссии, Армении и Киргизии.

А 13 февраля День радио отмечают и во всем мире. Это событие приурочено к дате выхода в эфир «Радио ООН».

День радио — 2023: традиции праздника

День рождения радио — это праздник всех специалистов, занятых в радиотехнической отрасли, а также преподавателей и выпускников профильных вузов. Торжество отмечается масштабно, ведь значение радио в жизни современного человека сложно переоценить. Радиоволны стали частью средств массовой информации и инструментом для многих отраслей человеческой деятельности.

В день праздника по всему миру проводятся соревнования радиолюбителей и выставки проектов и изобретений на основе радиотехники. 7 мая профильные вузы России устраивают дни открытых дверей, встречи выпускников и торжественные концерты.

Ранее «Известия» писали о профессиональном празднике российских журналистов — Дне российской печати, который отмечается 13 января.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023