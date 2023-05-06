7 мая — День рождения радио: история создания великого изобретения и традиции праздника

В России 7 мая отмечают День рождения радио — день, когда было изобретено устройство, во многом изменившее жизнь человечества. Сейчас эта дата стала знаменательной для всех работников радиоотрасли. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» вспоминают историю создания и представления миру первого радиоприемника и знакомят читателей с традициями знаменательного дня.

День радио — 2023: история праздника

В 1895 году российский физик Александр Попов представил научному сообществу свое изобретение — радиоприемник, на который можно было записать электрические колебания, созданные разрядом молнии. Он также показал свою разработку в действии, осуществив первый в мире сеанс радиосвязи.

Впервые День рождения радио широко отметили спустя 30 лет, в 1925 году. Однако официально праздник был закреплен лишь в 1945 году, в честь пятидесятилетия со дня памятного события. Совнарком утвердил постановление, а в 1980 году дата была еще раз закреплена указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 года.

Праздник отмечается до сих пор не только в России, но и в странах постсоветского пространства — в Белоруссии, Армении и Киргизии.

А 13 февраля День радио отмечают и во всем мире. Это событие приурочено к дате выхода в эфир «Радио ООН».

День радио — 2023: традиции праздника

День рождения радио — это праздник всех специалистов, занятых в радиотехнической отрасли, а также преподавателей и выпускников профильных вузов. Торжество отмечается масштабно, ведь значение радио в жизни современного человека сложно переоценить. Радиоволны стали частью средств массовой информации и инструментом для многих отраслей человеческой деятельности.

В день праздника по всему миру проводятся соревнования радиолюбителей и выставки проектов и изобретений на основе радиотехники. 7 мая профильные вузы России устраивают дни открытых дверей, встречи выпускников и торжественные концерты.

Ранее «Известия» писали о профессиональном празднике российских журналистов — Дне российской печати, который отмечается 13 января.