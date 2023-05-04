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Прокуратура начала проверку после крупного пожара возле пилорамы в Приморье

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Фото: соцсети
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Прокуратура города Арсеньева (Приморский край) организовала проверку по факту пожара возле лесоперерабатывающего комплекса. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Пожар начался 3 мая около 21:00. На территории возле лесоперерабатывающего комплекса, расположенного по улице Новикова, загорелись продукты переработки древесины и сухая растительность.

Как уточняет ИА PrimaMedia со ссылкой на краевое МЧС, тушение продлилось всю ночь. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Строения пилорамы, расположенные в 500 м от очага, не пострадали.

Открытое горение удалось ликвидировать к семи утра. На тушении работали 24 человека и шесть единиц техники, пишет РИА «Восток-Медиа».

Прокуратура города начала проверку.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в деятельности предприятия, в том числе полноте мер, принимаемых к обеспечению пожарной безопасности», — сообщили в прокуратуре.

В ночь на 4 мая крупный пожар произошел в Тюменской области. В селе Салаирка загорелись четыре частных дома, площадь пожара составила 500 кв. м.

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