В ЦБ сообщили о возможности участников СВО взять кредитные каникулы задним числом

Мобилизованные россияне и другие участники специальной военной операции (СВО) могут оформить кредитные каникулы задним числом, сообщил Центробанк РФ (ЦБ) 4 мая на своем сайте.

«Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО (за одним исключением — каникулы по кредитным картам начинаются не ранее даты подачи требования)», — отметил регулятор.

ЦБ указал, что начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, начисленные пени за этот период отменяются.

7 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому кредитные каникулы по ипотечным и потребительским кредитам и займам предоставляются мобилизованным, участникам СВО и членам их семей.

Центробанк РФ в начале марта 2023-го сообщил, что российские банки оформили участникам специальной военной операции и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей. В том числе в январе этого года были предоставлены кредитные каникулы по 6,8 тыс. займам на сумму 3,9 млрд рублей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.