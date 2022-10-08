Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным и участникам СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому мобилизованные, контрактники, добровольцы и члены их семей имеют право на кредитные каникулы или на уменьшение размеров ежемесячных платежей. Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 октября.

Кредитные каникулы предоставляются не только военнослужащим Министерства обороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, которые участвуют в СВО.

Сообщается, что дата начала льготного периода определяется самим заемщиком, однако она не может быть установлена раньше даты объявления мобилизации — 21 сентября. Обратиться за отсрочкой платежей можно не позднее 31 декабря 2023 года.

Кредитные каникулы определяют порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам. Льгота будет действовать лишь на срок военной службы.

В этот же день Путин подписал закон о трудовых гарантиях для госслужащих. Сообщается, что закон распространяется на государственных служащих как мобилизованных, так и добровольно отправившихся в зону проведения специальной военной операции. При этом во время службы мобилизованного или добровольца расторжение с ним служебного контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается.

28 сентября Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации сразу во втором и третьем чтениях. Совфед одобрил его 4 октября.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Однако льгота распространяется на один объект каждого вида.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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