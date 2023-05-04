Вторую волну паводков ждут в Томской области в конце мая

В Томской области вторая волна паводков прогнозируется в конце мая – начале июня. Из-за наполнения местных рек возможны переливы дорог. Об этом сообщил РИА «Томск» глава регионального департамента безопасности населения Сергей Лукин. По его словам, ледоход на Оби накануне прошел село Парабель и движется со скоростью до 140 км/сут.

Лукин назвал нормальным процесс ледохода на Оби. Никаких осложнений не ожидается из-за тонкого льда. Однако закраины большие, так как долгое время лед не таял.

В горах Алтая запас воды в снеге превышает норму на 20%, что повышает вероятность того, что вторая волна паводка на Оби пройдет на «повышенном уровне». Однако власти не ожидают осложнений из-за контроля уровня воды в реке благодаря Новосибирскому водохранилищу.

Ранее сообщалось, что на реке Обь в Томске возобновилась работа двух паромных переправ. Они ходят в село Могочино и город Колпашево.