Паромную переправу через Обь в Колпашеве намерены открыть в среду
В Колпашеве (Томская область) 3 мая планируют открыть паромную переправу через Обь. Об этом сотрудница компании-перевозчика сообщила РИА «Томск» 1 мая.
«Паромная переправа [заработает в Колпашеве] ориентировочно в среду, пока еще ледоход на Оби», — рассказала собеседница информагентства.
Стоимость переправы небольшой легковушки составит 350 рублей.
Ледовая переправа через Обь в Колпашеве закрылась 7 апреля. Жители райцентра пока добираются до Томска через поселок Белый Яр.