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Паромную переправу через Обь в Колпашеве намерены открыть в среду

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В Колпашеве (Томская область) 3 мая планируют открыть паромную переправу через Обь. Об этом сотрудница компании-перевозчика сообщила РИА «Томск» 1 мая.

«Паромная переправа [заработает в Колпашеве] ориентировочно в среду, пока еще ледоход на Оби», — рассказала собеседница информагентства.

Стоимость переправы небольшой легковушки составит 350 рублей.

Ледовая переправа через Обь в Колпашеве закрылась 7 апреля. Жители райцентра пока добираются до Томска через поселок Белый Яр.

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