МИД РФ не видит предпосылок к возобновлению мирных переговоров по Украине

Россия высоко ценит стремление ряда международных партнеров оказать содействие урегулированию конфликта на Украине, однако предпосылок для возвращения к началу мирных переговоров не просматривается. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По его словам, многие положения, например, китайского плана, «перекликаются с нашими подходами к урегулированию кризиса и достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем».

«Среди тех идей, которые выдвигают наши международные партнеры, есть созвучные нашим взглядам, в том числе связанные с созданием неделимого пространства безопасности, нерасширением НАТО на Восток, уважением норм и принципов международного и гуманитарного права. На этой основе можно было бы двигаться вперед, но проблема заключается не в России, а в позиции Киева и его англосаксонских хозяев», — отметил дипломат.

Вместе с тем, подчеркнул Галузин, если предположить, что сейчас процесс будет возобновлен, то он будет вестись совершенно в других условиях и с учетом совершенно иных реалий.

«Предпосылок для возвращения к процессу начала мирных переговоров и к политико-дипломатическим методам урегулирования украинского кризиса на данный момент не просматривается», — сказал он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Михаила Галузина «Известиям»:

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»