ВСУ второй раз за день выпустили по Александровке 10 снарядов из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за сутки обстреляли расположенный под Донецком поселок Александровка. Об этом 3 мая сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел <….> по направлению: 19:50 — н.п. Красногоровка — н.п. Александровка: выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в заявлении.

Кроме того, под массированным обстрелом находятся Петровский и Кировский районы Донецка. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Власти города призывают людей не покидать укрытия.

Утром в среду украинские военные также выпустили по Александровке 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

По информации мэра Донецка Алексея Кулемзина, двое жителей поселка получили ранения: мужчина 1967 года рождения и женщина 1961 года рождения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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