Певица Кейт Буш и рэперша Мисси Эллиотт войдут в Зал славы рок-н-ролла

В 2023 году в Зал славы рок-н-ролла попадет певица Кейт Буш и коллектив Rage Against the Machine, передает издание Deadline 3 мая.

Среди других участников, также объявленных сегодня — Rock Hall, певица Шерил Кроу, рэперша Мисси Эллиотт, певец Джордж Майкл и коллектив The Spinners.

Торжественная церемония введения музыкантов в Зал славы рок-н-ролла состоится в Нью-Йорке 3 ноября 2023 года. Это будет уже 38-я по счету подобная церемония, дополняет «Газета.Ru».

В список уже продолжительное время включают не только рокеров, но также поп-звезд, кантри-музыкантов, рэперов. Обычно церемония проходит там, куда проще доехать гостям мероприятия.

7 ноября прошлого года, в Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония введения новых музыкантов в Зал славы рок-н-ролла. Отмечается, что имена тех, кто пополнит Зал славы, были известны заранее. Среди них — Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, группы Duran Duran и The Eurythmics.