В атмосфере сгорел спутник «Космос-2222»

Российский спутник «Космос-2222» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом 3 мая сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Спутник предназначался для раннего предупреждения о ракетном нападении. Он был выведен на орбиту с космодрома Плесецк 25 ноября 1992 года. В 1995-м он перестал работать. Масса спутника составляла 1,9 т.

Ранее, 30 апреля, тяжелая ракета Falcon Heavy космической компании SpaceX стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 т. Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.