Фонтан у Комсомольского пруда в Липецке запустят в июне
Фонтан у Комсомольского пруда начнет работу в Липецке в июне. Рабочим предстоит выполнить ремонт подпорной стены чаши комплекса.
По данным LipetskMedia, с подрядчиком заключен контракт на 1,6 млн рублей. Работы начнутся в ближайшее время. Специалисты демонтируют бетонное основание отмостки, выполнят выемку грунта вдоль подпорной стены, а также обустроят гидроизоляцию и глиняный замок вдоль подпорной стены.
Ремонт комплекса завершится в июне. Однако подрядчик рассчитывает сдать объект раньше. После этого фонтан заполнят водой.
Ранее сообщалось, что в Рязани сезон фонтанов стартовал 3 мая. Специалисты проверили состояние и работоспособность всех систем.