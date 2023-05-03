Сезон фонтанов стартовал на территории Рязани
Городские фонтаны запустили в Рязани 3 мая. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на мэрию.
Перед началом сезона специалисты проверили состояние и работоспособность всех систем. На текущий момент работают фонтаны «Маски» на площади Театральной, на Лыбедском бульваре, на площадях Победы и Ленина, а также в сквере на Соборной. Фонтан на бульваре Победы будет запущен позже, как только закончатся технические работы.
Полная замена воды будет производиться раз в две недели, а очистка воды — ежедневно.
Ранее в этот день запустили муниципальные фонтаны в Томске. Начало сезона откладывалось с 1 мая из-за похолодания. Работа фонтанов продлится до 30 сентября.