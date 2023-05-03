Почти 300 человек пострадали от укусов клещей в Тамбовской области
С начала сезона в Тамбовской области 271 человек пострадал от укусов клещей. Все граждане обеспечены экстренной профилактикой и медицинским наблюдением.
В числе пострадавших — 95 детей, уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру». В 60% случаев присасывание клещей произошло на приусадебных участках и территориях домовладений. Еще 22% случаев зарегистрировано в населенных пунктах, 3% — на территориях дач. Меньше 3% укусов произошло на территориях кладбищ.
В лабораторных условиях исследованы 219 особей, которые были сняты с людей или собраны на природе. 44 клеща оказались переносчиками боррелиоза, семь особей — переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза. Тамбовская область не является эндемичной по клещевому энцефалиту.
В Новосибирской области у двух граждан заподозрили клещевой энцефалит. Всего в регионе после укусов к врачам обратились 43 человека, что в 10 раз меньше, чем в 2022 году.