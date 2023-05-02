У двоих жителей Новосибирской области заподозрили клещевой энцефалит

У двоих жителей Новосибирской области заподозрили энцефалит после укуса клеща, сообщил глава региона Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании во вторник, 2 мая.

Всего в регионе к началу мая после укуса клеща в больницы обратились 43 человека, что в 10 раз меньше, чем в прошлом году за тот же срок. В 2022 году насекомые проснулись раньше, поэтому к началу мая было зафиксировано 445 случаев укусов. Сейчас же пик активности еще впереди, пишет Сиб.фм.

Больше всего укусов клещей фиксируют в Ордынском, Искитимском и Карасукском районах Новосибирской области. В самой столице региона наибольшее число укусов в Дзержинском районе.

Ранее в апреле врач назвала способы обезопасить себя от клещей. Для этого нужно надевать подходящую одежду, проводить осмотры тела на предмет насекомых и использовать специальные средства для их отпугивания.