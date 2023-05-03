Нижегородский губернатор рассказал об увеличении загрузки ОПК

Загрузка оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области выросла примерно на 18%, заявил губернатор региона Глеб Никитин на встрече с Владимиром Путиным 3 мая. Во время беседы они затронули тему поддержки участников СВО и предстоящих выборов в регионе.

О чем говорили на встрече

— На встрече прежде всего обсуждалось состояние экономики Нижегородской области. Как сообщил Глеб Никитин, загрузка предприятий оборонно-промышленного комплекса выросла примерно на 18%. Отдельно президент выделил компанию «ГАЗ», у которой тоже увеличилось производство. «Армия много заказывает», — констатировал Владимир Путин. Это подтвердил и губернатор региона. «Если говорить про их основной блок — автобусы, легкие коммерческие и грузовые автомобили, то безусловно», — сказал он. Однако Глеб Никитин заметил, что по объему производства легких коммерческих машин наблюдается спад. Это связано с уменьшением спроса малого и среднего предпринимательства. Однако, по мнению губернатора региона, этот показатель может восстановиться.

— В целом из-за санкций субъект столкнулся с трудностями — например, связанными с заменой комплектующих и изменением кооперации. «Но эти проблемы все решаются», — заметил глава региона.

— Во время беседы Глеб Никитин отметил успехи в привлечении средств в регион. Пять лет назад Нижегородская область была на 70-м месте в инвестиционном рейтинге, а сейчас — на пятом. Такие результаты глава субъекта, в частности, связал с работой особой экономической зоны «Кулибин», созданной в 2020 году. Недавно ее площадь увеличилась в 10 раз. В этой зоне работают различные компании, в том числе и для нужд специальной военной операции.

— Особое внимание было уделено поддержке участников СВО и их родственников. В частности, Глеб Никитин рассказал о регулярных выплатах семьям, а также снабжении военных всем необходимым. В целом на такую поддержку регион в 2022 году потратил 2,2 млрд рублей.

— В завершение встречи президент поддержал желание нижегородского губернатора баллотироваться на новый срок. «Я знаю, что вы проявили инициативу, настойчивость, я бы сказал даже, для реализации отдельных проектов, которые жизненно важны для Нижегородской области. А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат», — сказал Владимир Путин.