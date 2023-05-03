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Назван срок подписания соглашения о реконструкции аэропорта Сухум в Абхазии

Вице-премьер Абхазии Озган: соглашение с РФ о восстановлении аэропорта Сухум может быть подписано в 2023-м
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Фото: commons.wikimedia.org/Alex Alex Lep
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Межправсоглашение России и Абхазии о реконструкции аэропорта Сухум и о возобновлении авиасообщения может быть подписано в этом году. Об этом «Известиям» 3 мая на полях «Кавказкой инвестиционной выставки» в Минеральных водах сообщила вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган.

«Один из самых основных инвестиционных проектов на данный момент, который мы рассматриваем, это реконструкция международного аэропорта Сухум и восстановление авиасообщения с РФ. Как вы знаете, оно было прервано в связи с началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992–1993 годах», — сказала министр.

По ее словам, совместно с российской стороной, Минэкономразвития, Министерством транспорта детально прорабатывается возобновление деятельности аэропорта. Уже подготовлен проект межправительственного соглашения о реализации данного инвестиционного проекта, отметила вице-премьер.

«Мы ожидаем, что оно будет подписано уже в этом году. Реализовать проект планируется в течение двух лет», — добавила Озган, не став уточнять точных сроков запуска самих авиаперелетов.

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В начале декабре прошлого года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб сообщил СМИ, что власти почти определились с инвестором для реконструкции Сухумского аэропорта. Он отмечал, что почти определен российский инвестор и окончательный выбор будет сделан скоро. По его словам, условный срок ввода обновленного аэропорта в эксплуатацию — конец 2024 года.

Еще 18 ноября 2020 года президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что абхазская сторона рассчитывает на российскую поддержку в восстановлении аэропорта в Сухуме. Он подчеркнул, что авиагавань должна открыть республике «воздушное окно» в Россию и в мир.

Аэропорт был построен в середине 1950-х годов и несколько раз модернизировался. Длина его взлетно-посадочной полосы составляет 3,6 км.

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