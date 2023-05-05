Не позволим украсть нашу Победу

9 Мая мы отмечаем 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День Победы для каждого из нас — символ мужества, силы и стойкости советских людей, заплативших колоссальную цену за свободу, независимость и мирное будущее для жителей не только Советского Союза, но и значительной части современной Европы. Русские, белорусы и более 100 других народов нашей общей Родины силой своего единства остановили врага, перед военной мощью которого одна за другой капитулировали европейские столицы, а перед агрессивной пропагандой — умы людей, обманутых нацистской идеологией. Таких людей в цивилизованной Европе оказалось непозволительно много. Это позволило Гитлеру развязать самую кровавую бойню в истории, затронувшую более 60 стран и почти 80% населения Земли. Жертвами преступной политической доктрины стали десятки миллионов человек. В годы войны на территории Европы действовали 14 тыс. концентрационных лагерей, тюрем и гетто, в которых содержалось 18 млн человек. В нацистских лагерях смерти и тюрьмах трагически оборвались жизни более чем 11 млн человек. Это ужасающий, но объективный исторический факт. Агрессоры активно искали подручных на оккупированных территориях. В частности, на верность врагу присягнули около 250 тыс. жителей Украины. Из них были сформированы пять отдельных подразделений, в том числе печально известные 14-я дивизия СС «Галичина», Украинская освободительная армия и другие. Состоявшие на службе у рейха коллаборанты были известны особой жестокостью к своим же соотечественникам. 22 марта 1943 года националисты из 118-го украинского батальона охранной полиции сожгли белорусскую деревню Хатынь. Ее трагическую судьбу разделили многие сотни населенных пунктов на западе Советского Союза.

Именно бойцы украинских формирований устроили «Волынскую резню», в которой, по разным оценкам, погибли до 100 тыс. поляков. Коллаборанты приняли самое активное участие в ужасающих своим масштабом убийствах в урочище Бабий Яр под Киевом. 29–30 сентября 1941 года здесь были расстреляны более 33 тыс. человек — почти все еврейское население. Вплоть до ухода немцев из Киева в 1943 году в Бабьем Яру были убиты до 150 тыс. человек. Таких примеров множество.

К сожалению, некоторым преступникам впоследствии удалось уйти от ответственности и найти убежище на Западе. Другие после окончания войны ушли в подполье и продолжили зверства против собственных земляков. С 1944 по 1953 год от рук националистов из Украинской повстанческой армии, признанной террористической и запрещенной в РФ, погибли более 30 тыс. человек.

Велика жертва, которую многонациональный народ Советского Союза принес в борьбе с агрессором, ведь на оснащение и содержание военной машины рейха работали оккупированные Германией страны Европы и другие союзники Гитлера. В рядах вермахта воевали полки из Бельгии, Дании, Италии, Испании, Нидерландов, Румынии и других государств. На заводах и фабриках захваченных стран Европы массово производились самолеты, орудия и боеприпасы для немецкой армии. В начале 1941 года военные заказы Германии выполняли 5 тыс. предприятий Европы. Около 8 тыс. танков и самоходных орудий, использованных нацистами, были построены на чешских и французских заводах. Почти каждый третий снаряд и танк был изготовлен из стали, выплавленной из шведской руды. Из Франции в Германию вывезено промышленного оборудования на огромную сумму. Румыния обеспечивала до 60% потребности рейха в нефтепродуктах. Нескончаемыми эшелонами шли на фронт поставки провизии из Дании, Польши, Болгарии, Франции, Нидерландов. На нужды гитлеровской армии работала почти вся экономика Европы.

Неудивительно, что Победа досталась СССР столь высокой ценой. За пять лет войны погибли почти 27 млн жителей страны. Разрушено более 1700 городов и поселков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий. Советский Союз лишился трети своих национальных богатств.

Тем не менее Красная армия выполнила свою освободительную миссию. И хотя этот термин сегодня подвергается яростным нападкам со стороны антироссийских сил, факты и цифры — вещь упрямая. Около 7 млн советских воинов сражались за освобождение 11 европейских стран с населением 113 млн человек.

В послевоенные годы в памяти народов и правителей Европы были еще свежи ужасы немецкой оккупации, холокоста и концлагерей. Советский воин-освободитель оставался символом страны, не позволившей Гитлеру превратить целый континент в «жизненное пространство арийской расы». Казалось, такой урок европейцы должны были усвоить надолго.

Так почему же 78 лет спустя Запад повторяет все те же ошибки? Можно сформулировать вопрос конкретнее: неужели гибели десятков миллионов людей оказалось недостаточно, чтобы навсегда усвоить уроки Второй мировой? Очевидно, нет. Ничем иным нельзя объяснить, почему в ноябре прошлого года на заседании Генассамблеи ООН страны Евросоюза массово проголосовали против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Среди них впервые в истории были Италия, Австрия и Германия. Против выступили и бывшие страны антигитлеровской коалиции — США, Великобритания, Франция. Это очень красноречивая иллюстрация недальновидности, безответственности и морального ничтожества современных западных политических элит.

Исторические параллели событий середины прошлого века с нынешней ситуацией вокруг Украины пугающе очевидны. Говоря о возрождении нацизма в этой стране, я имею в виду совершенно конкретные факты и явления. Восемь лет ВСУ, в составе которых открыто воюют подразделения под нацистскими знаменами, осуществляли целенаправленный геноцид жителей Донбасса. В таких нечеловеческих условиях мирное население региона прожило дольше, чем длилась вся гитлеровская оккупация. Киевские власти открыто чествуют украинских пособников Гитлера, которые массово убивали евреев, поляков, украинцев, белорусов и русских. Предатели и преступники вроде Бандеры и Шухевича возведены в ранг национальных героев, в их честь проходят факельные шествия. Приветствие украинских коллаборантов времен Второй мировой войны сегодня бездумно повторяют политики в разных странах мира, совершенно не понимая, кому они провозглашают «славу» и что на самом деле совершали эти «герои».

Вплоть до первых выстрелов Второй мировой войны Запад надеялся, что Гитлер ограничится захватом территорий Восточной Европы, а в конечном счете войной с Советским Союзом. Лондон и Вашингтон рассчитывали руками фюрера ослабить или уничтожить своего главного геополитического конкурента. Сегодня США, Евросоюз и НАТО действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, превратив украинский нацизм в оружие против России.

Вновь, как и в середине прошлого века, в помощь агрессивному режиму из западных стран нескончаемым потоком идут наступательные вооружения, техника и, разумеется, деньги. В конфликте, который Запад развязал в 2014 году, на стороне Украины в разном формате участвуют десятки стран. В феврале 2022-го на военных объектах Украины находились около 10 тыс. военнослужащих стран НАТО. Общий объем помощи, оказанной Киеву с начала специальной военной операции, превысил $150 млрд. Случилось то, что многим казалось невозможным: немецкие танки вновь стреляют в сторону России. Экономика Запада снова работает на агрессора.

Широко используемые Киевом методы военного терроризма привели к запредельному росту жертв среди мирного населения Донбасса. Эскалация жестокости просто поражает. Если сторонники Гитлера начинали с показательного сожжения неугодных книг и закончили уничтожением миллионов людей в газовых камерах, то украинские неонацисты сразу приступили к массовым казням, когда 2 мая 2014 года сожгли десятки людей в одесском Доме профсоюзов.

Об этом, разумеется, не пишут в западных газетах. США и их союзники по НАТО не первый год ведут беспрецедентную по масштабам и финансовым вливаниям информационную войну против России. Ее цель — не просто выставить нашу страну «империей зла», но начисто переписать историю Второй мировой войны, поменять местами жертв и агрессоров, стереть из летописи правду о решающем вкладе советского народа в Победу над нацизмом, проще говоря — лишить нас нашей общей Великой Победы.

Как иначе смогли бы политики в Берлине, Вашингтоне, Париже, Лондоне, Брюсселе объяснить избирателям, почему их страны в XXI веке поставляют вооружения неонацистскому режиму, запятнавшему себя кровью? Ведь в западных столицах прекрасно знали, с кем имеют дело. Еще в 2013 году неонацистский полк ВСУ «Азов», маршировавший с символикой эсэсовских дивизий, был внесен конгрессом США в список структур, которые не могут получать американское финансирование. Но, когда Украину решили превратить в инструмент «сдерживания» России, эти факты благополучно забылись.

Сегодня США, ЕС и НАТО настаивают на продолжении Киевом боевых действий — ведении войны «до последнего украинца». Они открыто говорят о грядущем контрнаступлении ВСУ, даже называют сроки его начала, подтверждая свою непосредственную вовлеченность в конфликт. Ставки для государств коллективного Запада высоки: на кон поставлены их претензии на глобальное доминирование и навязывание всему миру своей воли.

Вот только расклад сил далеко не в пользу наших противников. В противостояние с Россией сегодня втянуты лишь два геополитических центра формирующегося многополярного мира — англосаксонский блок во главе с США и континентальная Европа. Остальные полюса силы, включая Китай, Индию, исламский мир, АСЕАН, Африку и Латинскую Америку, настроены на сотрудничество с Россией, а это подавляющее большинство населения планеты, которое стремится самостоятельно определять свое будущее.

В этом контексте важно понимать, что проводимая Россией специальная военная операция — не просто реализация четко обозначенных задач по защите наших жизненных интересов и устранению угроз, исходящих с территории Украины и Запада. В «большой картине мира» СВО — прямое продолжение той борьбы с нацизмом, которую вели наши предки в годы Великой Отечественной. Мы никогда не смиримся — не имеем права! — с воскрешением кровавой идеологии, с восхвалением предателей, издевательством над памятью их жертв и перечеркиванием мужества тех, кто выстрадал Победу.

Их память живет в нас, благодарных потомках поколения победителей. Подвиг народа продолжается. Сейчас наши солдаты сражаются на своей земле, где насмерть стояли наши герои Великой Отечественной войны.

Историческая память и сила многонационального народа России не были растрачены или утеряны. За первый год специальной военной операции государственными наградами были отмечены более 100 тыс. солдат и офицеров нашей армии, а 120 из них присвоено звание Героя России, в том числе посмертно.

Судьбы наших ветеранов, воинов-освободителей, их подвиг и преданность Родине — вечный пример для нас и всех будущих поколений. Мы никому не позволим украсть нашу Победу. В этом наш священный долг, и он будет исполнен.

Автор — почетный член Российского военно-исторического общества