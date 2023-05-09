Великая объединяющая сила Дня Победы

Россия отмечает День Победы. Праздник, самый дорогой и священный для каждой семьи, каждого человека в нашей стране. Сегодня мы вновь отдаем дань глубочайшего признания великому жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Вспоминаем решающий вклад Советского Союза в спасение человечества от угрозы фашистского порабощения.

Мы видим: свет Великой Победы не меркнет. Чем больше времени отделяет нас от 9 мая 1945 года, тем ярче, полнее раскрывается величие подвига, свершенного поколением победителей. Ничего равного ему в истории человечества не было и нет. Бесценное наследие Победы стало неотъемлемой частью культурного кода нашего многонационального народа, каждого его поколения. Это мощная сила, которая объединяет народ, рождает созидательную энергию общества, движет страну вперед.

В чем источник этой неиссякаемой сплачивающей и вдохновляющей силы? Вижу его, прежде всего, в том, что Победа, которую одержал советский народ, была не только военной, политической, экономической, но и моральной, духовной.

Великая Отечественная война не только другим странам, но и нам самим показала, кто мы и на какие свершения способны, когда решается судьба Отечества. И то, что мы увидели, открыли в себе, рождает чувство гордости за свою Родину, осознание того, что мы народ, сломить, победить который невозможно.

Путь к Победе был мучительно трудным и долгим. Не уверена, что на Западе есть страна, которая выдержала бы то, что выпало на долю СССР. Гитлеровцы двинули против нас чудовищную военную машину, на тот момент самую сильную в мире. На Третий рейх, его вооруженные силы работал промышленный, экономический, военный потенциал практически всей Европы. В нацистском нашествии на СССР участвовали воинские контингенты едва ли не всех государств европейского континента. Запад не любит вспоминать об этом, но то, что все было именно так, — неоспоримый факт. В октябре 1941 года вермахт находился вблизи Москвы. По всем политическим, военным канонам СССР должен был пасть. Но этого не произошло. Пал не Советский Союз, пала гитлеровская Германия. Претензии на мировое господство потерпели крах.

На Западе до сих пор отрицают закономерность нашей Победы, изображают дело так, будто произошло чудо. Разумеется, никакого чуда не было. В основе Победы — предельное напряжение всех сил, всех ресурсов страны — военных, экономических, людских, управленческих. А также — сил волевых, моральных, духовных. Они у нас оказались неизмеримо мощнее, чем у врагов. Мощнее, чем у союзников по антигитлеровской коалиции. Потому что, воспользуюсь крылатыми словами Александра Невского, не в силе Бог, а в правде.

Правда была на нашей стороне. Мы отстаивали честь и независимость своего Отечества. Мы противостояли вселенскому злу, воплощенному в нацизме. Люди свершали подвиг в глубинном значении этого слова — подвиг нравственный, духовный. В тяжелейшей в истории Отечества войне народы великой многонациональной страны сплотились, проявили невиданные стойкость, мужество, героизм. Воинами Красной армии, ополченцами, партизанами, тружениками тыла двигала, многократно умножая их духовные и физические силы, беспредельная любовь к родной земле, к Отчизне. У всех была одна Родина. И мы победили.

Понятно, что Победа была одержана и благодаря тому, что СССР сумел оперативно, грамотно перевести экономику на военные рельсы, наладить производство и снабжение ВС современным оружием, военной техникой, подготовить офицеров, талантливых военачальников. Но и у гитлеровских захватчиков с этим долгое время дело обстояло не хуже. Тем не менее они потерпели сокрушительное поражение, капитулировали. Ибо моральное, психологическое, духовное преимущество было на нашей стороне.

Пока мы верны заветам наших героических дедов, отцов, пока, как они, беззаветно любим свое Отечество, убеждены в правоте своего дела — победить нас невозможно. Единство народа, общества — наша высшая непреходящая ценность, которую следует всемерно оберегать и укреплять. В этом я вижу один из основных уроков Великой Отечественной войны.

Могут возразить — эта война давно отгремела. Мир стал совсем иным. Какой смысл вспоминать ее, рефлексировать по ее поводу?

Отвечу: сдача Великой Отечественной войны, Победы в архив истории была бы кощунством, святотатством в отношении наших воинов, павших на полях сражений, героев, отстоявших независимость и честь страны, спасших человечество от нацистского порабощения. Явилась бы предательством самой нашей истории. И как нас к этому ни подталкивают, прежде всего извне, но и изнутри тоже, мы от Великой Победы не отречемся. Давали и будем давать отпор любым попыткам отождествлять СССР с гитлеровской Германией, назначить его виновником развязывания Второй мировой войны, усомниться в самой Победе. Великая Отечественная война, подвиг народа — то, что все эти годы служит нам надежным ориентиром, политическим и нравственным.

Он остается таким и сегодня. Происходящее на Украине, где власть в руках неонацистов, в некоторых других государствах — красноречивое свидетельство того, насколько дорого обходится отступление от духовного наследия, которое помогло победить в борьбе с фашизмом. Идеология, культура, искусство, воспитание — сферы, где не может быть уступок, сомнительных компромиссов, где двойные стандарты и лукавство губительны для общества и государства.

Не призываю тем самым к так называемому закручиванию гаек. Оно ведет к оскудению духовной жизни, ее отставанию от запросов общества, измельчению. Но и того, что происходит сейчас в этой сфере на Западе, мы, убеждена, допустить не имеем права. Это процессы, ведущие к размыванию идеалов, ценностей, которые лежат в основе самой цивилизации и делают человека человеком, наполняют его жизнь смыслом. Тысячелетия социальная, культурная эволюция человечества шла по пути их формирования, упрочения, развития. Но определенные круги, силы на Западе сейчас пытаются развернуть ее в обратном направлении. Если им это удастся, мир будет ввергнут в цивилизационную катастрофу. Россия, Китай, другие государства делают все, чтобы не допустить подобного сценария.

Наследие Великой Победы — наше надежное оружие и в ходе специальной военной операции. Здесь мы вновь противостоим нацистской угрозе, исходящей на этот раз с территории Украины. Как и тогда, на стороне нацистов подавляющее большинство государств Европы, ряд других стран. И сейчас речь тоже идет, без малейшего преувеличения, о самом существовании России как государства, как самобытной цивилизации, русского мира в целом. Мы не только защищаем свою Родину, но и спасаем человечество от угрозы второго пришествия нацизма.

Нужно и важно постоянно говорить, что Запад на Украине вовсе не отстаивает демократию, ее там нет, а использует неонацистский киевский режим для ниспровержения нашей страны. Ибо мы и главное препятствие гегемонистским устремлениям США, их сателлитов, и глубоко чуждая нынешнему Западу цивилизация, в основе которой ценности гуманизма.

Мы не хотели войны, не искали. Напротив, делали всё, чтобы избежать ее. Но иначе быть не могло. Киев, США, их союзники просто не оставили другого выбора, как начать специальную военную операцию. «Россия, — сказал президент Владимир Путин, — дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны».

Задачи специальной военной операции, безусловно, будут выполнены. У нас для этого есть все: сплоченность общества, военная мощь, неодолимое стремление к свободе, правде и справедливости, сознание того, что мы, дети, внуки и правнуки героев, должны быть достойны памяти своих великих предков.

С Днем Великой Победы, дорогие друзья!

Автор — председатель Совета Федерации