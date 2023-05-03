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В Альянсе турагентств объяснили рост числа поездок в РФ из стран Балтии

Вице-президент АТА Мкртчян: рост числа поездок в РФ из стран Балтии связан с бизнес-целями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Рост числа поездок в Россию из Финляндии, Польши и стран Балтии связан не с туризмом, а с бизнес-целями, медицинскими услугами и учебой. Таким мнением с «Известиями» 3 мая поделился вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Ранее в этот день сообщалось, что в России наблюдается рост числа иностранных туристов. Как следует из статистики погранслужбы ФСБ, за I квартал текущего года их количество увеличилось на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается, что больше всего в Россию едут туристы из Финляндии, Польши и стран Балтии.

«Поток в Россию вырос из приграничных стран — Финляндии, Польши и государств Балтии. Но я бы не связывал это с туризмом. Очевидно, что люди поехали с бизнес-целями (как мы знаем, сейчас активно развивается параллельный импорт), а также ради лечения или учебы. Лечение в России обходится намного дешевле, чем в странах Европы. Кроме того, очень много этнических русских с европейскими паспортами живет в странах Балтии, особенно в Латвии и Эстонии. Они ездят в Россию к своим родственникам», — прокомментировал Мкртчян.

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Ранее, 11 марта, глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая сообщила, что в текущем году в России заработают электронные визы для иностранных туристов. Также будет решена проблема платежей путем создания специальных карт для них.

До этого, в конце февраля, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка из 19 стран, граждане которых могут рассчитывать на получение российской туристической визы на основании бронирования в отеле. В том же месяце министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.

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