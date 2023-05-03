Ученые предупредили о новых температурных рекордах из-за явления Эль-Ниньо

Ученые-климатологи предупреждают, что мир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 году из-за изменения климата и ожидаемого возвращения погодного явления Эль-Ниньо. Об этом сообщается в среду, 3 мая, на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Как отмечается, климатические модели предполагают, что после трех лет погодного режима Ла-Нинья в Тихом океане, который обычно немного снижает глобальные температуры, в конце этого года мир вернется к Эль-Ниньо, более теплому аналогу.

Уточняется, что во время Эль-Ниньо ветры, дующие на запад вдоль экватора, замедляются, а теплая вода выталкивается на восток, повышая температуру поверхности океана.

По сообщению ВМО, существует 60-процентная вероятность перехода от нейтрального явления ЭНЮК к Эль-Ниньо в мае-июле 2023 года, которая увеличится примерно до 70% в июне-августе и до 80% в период с июля по сентябрь.

При этом не уточняется, сколько по времени может продлиться явление и насколько сильным оно может быть.

«У нас только что было восемь самых теплых лет за всю историю наблюдений, хотя последние три года у нас было похолодание Ла-Нинья, и это послужило временным сдерживающим фактором глобального повышения температуры. Развитие Эль-Ниньо, скорее всего, приведет к новому всплеску глобального потепления и повысит вероятность побития температурных рекордов», — сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас, чьи слова приводятся на сайте ВМО.

По его словам, мир должен подготовиться к развитию Эль-Ниньо, которое часто связано с усилением жары, засухой или осадками в разных частях мира.

До сих пор самым жарким годом в мире за всю историю наблюдений был 2016 год, совпавший с сильным явлением Эль-Ниньо. Последние восемь лет были самыми жаркими в мире за всю историю наблюдений.

Ранее, в апреле, ученые-климатологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США заявили, что весной текущего года температура поверхности Мирового океана достигла рекордного уровня в 21,1 градуса. Отмечалось, что воды Мирового океана накапливают всё больше тепла, которое постепенно проникает всё глубже. При этом более 90% излишней теплоты спровоцировано выбросами парниковых газов в атмосферу из-за вырубки лесов и сжигания ископаемого топлива.

До этого, в начале марта, газета The Guardian сообщала, что площадь льда вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв. км. Это самое низкое значение за всё время спутниковых наблюдений. По данным издания, это третий антирекорд с 25 февраля прошлого года, когда льды, окаймляющие самый Южный континент, занимали 1,92 млн кв. км.

Тогда же климатолог Алексей Кокорин заявил, что от разрушающегося «ледника Судного дня» в Западной Антарктиде рано или поздно отколется айсберг. Однако когда именно это произойдет, сейчас неизвестно. Он добавил, что для снижения темпов повышения уровня Мирового океана необходимо перейти на безуглеродную энергетику.