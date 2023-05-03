Политолог назвал возможную причину нехватки водных ресурсов в Европе

Европе грозят конфликты из-за нехватки водных ресурсов. Причиной может стать «непродуманная и всепоглощающая» экологическая повестка в ряде стран. Таким мнением 3 мая с «Известиями» поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Это новый геополитический вызов для целого ряда регионов современного мира. Климатические изменения сильно влияют на продовольственную безопасность, жизнь обычных граждан, функционирование экономик целых регионов. В этом отношении Европа не исключение», — сказал Денисов.

Политолог сообщил, что в последние десятилетия во многих странах Европы доминирует экологическая повестка, в контексте которой развивался ряд слабо изученных направлений, например ветрогенерация.

«Известно по современным исследованиям, что в ряде стран непродуманная и всепоглощающая экологическая повестка привела к обратному результату — начали выветриваться черноземные земли. В этом отношении проблема с водой схожа. С одной стороны, есть нужды сельского хозяйства, с другой — есть в некоторых странах сумасшедшие экологи, которые готовы, чтобы была выжженная пустыня, но главное, чтобы человек никак не вмешивался в природные процессы. В результате этого кризиса, по-видимому, Европа и оказалась в такой ситуации», — сказал он.

По мнению собеседника «Известий», любой кризис будет приводить к конфликтам между государствами.

«Если у соседа вода есть, а у тебя нет, то ты волей-неволей начнешь к нему наведываться и договариваться о том, чтобы он делился, а если он делиться не захочет, могут быть последствия. Это одна из новых плоскостей геополитического глобального противостояния, о которой сначала предупреждали футурологи-фантасты, а сейчас активно заговорил и научный мир о том, что вода станет одним из ключевых ресурсов будущего, за который будут вестись войны, и, как следствие, из-за которого будут распадаться государства, страдать народ», — заключил Денисов.

В конце апреля газета Politico писала, что Европе этим летом грозят засуха и связанные с этим конфликты из-за невозможности обеспечить всё население доступом к воде.

Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, «засуха станет одним из центральных политических и территориальных дебатов в стране в ближайшие годы». Конфликт из-за воды уже спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой, отмечают авторы. Серьезные проблемы наблюдаются и в Италии, где, как указывается в статье, самая большая река уже сейчас имеет такой низкий уровень воды, как в июне прошлого года.