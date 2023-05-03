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Politico предрекла Европе конфликты из-за засухи и борьбы за доступ к воде

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Фото: Global Look Press/carlos sanchez
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Европе этим летом грозит засуха и связанные с этим конфликты из-за невозможности обеспечить всё население доступом к воде. Об этом написала газета Politico.

По словам авторов статьи, исследование Грацского технического университета с использованием спутниковых данных, проведенное в этом году, подтвердило, что Европа страдает от сильной засухи с 2018 года. Отмечается, что в результате повышения температуры европейский континент «входит в опасный цикл, когда доступ к водным ресурсам становится всё более ненадежным».

«Несколько лет назад я бы сказал, что у нас в Европе достаточно воды. Теперь, похоже, мы можем столкнуться с проблемами», — сказал ведущий автор проведенного спутникового исследования Торстен Майер-Гюрр, чьи слова приводятся в статье.

Авторы материала указывают на то, что всё больше стран Европы сталкиваются с проблемой дефицита воды.

«По состоянию на апрель более четверти континента страдает от засухи, и многие страны готовятся к повторению — или еще хуже — прошлогоднего засушливого лета, когда засуха привела к истощению поверхностных и подземных резервуаров Европы», — отмечается в материале от 28 апреля.

Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, «засуха станет одним из центральных политических и территориальных дебатов в стране в ближайшие годы». Конфликт из-за воды уже спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой, отмечают авторы. Серьезные проблемы наблюдаются и в Италии, где, как указывается в статье, самая большая река уже сейчас имеет такой низкий уровень воды, как в июне прошлого года.

«Управление водными ресурсами и решение о том, кто получит к ним доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте», — подытожили авторы статьи.

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До этого, 27 апреля, французская газета 20 Minutes сообщила, что дефицит воды ожидает Восточные Пиренеи этим летом из-за рекордной засухи. Префект департамента Родриг Ферси отметил, что апрель оказался самым засушливым с 1959 года. В Восточных Пиренеях уже больше года не было сильных дождей. По словам представителя Ассоциации мэров департамента Жана-Поля Бийе, сельское хозяйство в настоящее время находится на грани кризиса. Сейчас водоснабжение ограничено на 70%.

Ранее в том же месяце сообщалось, что около 60% испанских сельскохозяйственных угодий пострадали из-за засухи, в результате чего непригодными стали более 3,5 млн га посевов зерновых. Фермеры отмечают, что агросектор страны пытается выжить уже не первый год. Сначала на отрасль влияли ограничения в месяцы пандемии коронавируса, потом рост инфляции, а теперь и засуха.

По данным Ассоциации фермеров и животноводов, полностью испорчен урожай пшеницы и ячменя, в том числе в провинциях Андалусия, Эстремадура, Кастилия-Ла-Манча и Мурсия,

В январе также сообщалось о надвигающейся экологической катастрофе в Европе. По прогнозу экспертов, засуха навредит сельскому хозяйству и приведет к серьезному энергодефициту. Как отметили специалисты, острая нехватка воды ощущалась в Центральной Европе еще в летние месяцы 2018 и 2019 годов.

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