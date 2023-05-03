Двое погибли во время стрельбы в школе в Белграде
Как минимум два человека погибли в результате стрельбы в школе имени Владислава Рыбникара в районе Врачар в сербском Белграде. Об этом в среду, 3 мая, пишет издание Vijesti.
По неподтвержденной информации, еще несколько человек получили ранения. Нападавший — 14-летний ученик седьмого класса — был задержан.
Инцидент произошел около 8:40 по местному времени (9:40 мск). По предварительным данным, подросток взял в школу отцовский пистолет. Он выстрелили в учителя, охранника и в сторону учеников, а после этого скрылся. Однако вскоре его удалось задержать.
Сейчас на месте инцидента работают полицейские, сотрудники «скорой» и прокуратуры.
Ранее в этот день сообщалось, что при стрельбе погиб охранник школы.
28 февраля стало известно о двух пострадавших в результате стрельбы у начальной школы в Германии. Инцидент произошел утром в городе Брамше. Здание школы повреждений не получило.