Муниципальные фонтаны запустили 3 мая в Томске

Муниципальные фонтаны начали работу в Томске 3 мая. Запуск откладывался из-за холодной погоды.

Конструкции были расконсервированы специалистами МКУ «Инженерная защита сооружений» в середине апреля. Специалисты очистили чаши и установили насосное и световое оборудование. Обычно фонтаны включают 1 мая, но запуск пришлось отложить на два дня. Об этом пишет РИА «Томск».

На данный момент работают фонтаны на площадях Новособорной и Батенькова, в переулке Плеханова, в Буфф-саду, в сквере студенческих отрядов, у бывшего «Киномира». Работа фонтанов продлится до 30 сентября, кроме дней, отведенных для технического обслуживания.

В Санкт-Петербурге сезон фонтанов начался 22 апреля.