В Санкт-Петербурге официально стартовал сезон фонтанов

В Санкт-Петербурге начинают работу более 70 фонтанов. Полюбоваться каскадами воды можно в разных точках города. Фонтаны заработали в парке 300-летия Петербурга, в Южно-Приморском парке Победы, сообщает телеканал «Известия». Также часть водных объектов открылась в Петергофе. Фонтаны на Торговой площади заработают 1 мая. В мае откроются фонтаны у Гостиного Двора в Кронштадте, фонтанные комплексы на Московской площади и на площади Ленина.

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