Природный заказник «Рубцовская степь» создали в Алтайском крае
Природный заказник «Рубцовская степь» появился в Алтайском крае. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии региона.
Площадь территории составляет 22,6 тыс. га. Заказник располагается на территории Рубцовского и Егорьевского районов. В границах заказника встречаются крупные популяции охраняемых видов растений, в том числе тюльпана проникающего и ириса сизоватого. Из животного мира под охрану попадают курганники, большие тушканчики, степные луни и степные гадюки. Данные виды включены в Красную книгу Алтайского края
На особо охраняемых природных территориях Алтайского края действует период тишины. Ограничения распространяются на лесозаготовительные работы, также сокращен поток посетителей. В данный период происходит массовое размножение диких животных и птиц.