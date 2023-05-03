Один человек погиб в результате возгорания трех частных домов в Красноярском крае
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- Один человек погиб в результате возгорания трех частных домов в Красноярском крае
В результате возгорания трех частных домов в городе Канске Красноярского края один человек погиб. Об этом в среду, 3 мая, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
Огонь распространился на площади 600 кв. м.
На месте происшествия работают 39 человек и 12 единиц техники.
Ранее, 2 мая, в деревне Сергеевка под Рязанью в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Площадь возгорания составила 40 кв. м. В результате погиб мужчина 1958 года рождения.