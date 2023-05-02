Мужчина погиб при пожаре в частном доме в рязанской деревне

В деревне Сергеевка под Рязанью в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел в ночь на 2 мая в частном пеноблочном доме. Его тушение заняло 2 часа 10 минут, пишет РИА «7 новостей».

Площадь возгорания составила 40 кв. м. В результате погиб мужчина 1958 года рождения.

В тушении были задействованы 10 человек и три пожарных машины. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточняет 62INFO.ru, в период с 24 по 30 апреля на территории региона было зафиксировано 125 возгораний. Так, 32 раза горел мусор, еще 73 — трава. Также огонь уничтожил 20 строений и две единицы техники.

25 апреля при пожаре в Новомичуринске погиб мужчина 1980 года рождения. На следующий день пожар возник в поселке Голованово Клепиковского района. На нем тоже погиб мужчина 1980 года рождения.