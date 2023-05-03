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Специалист Тихомиров рассказал о местах сбора весенних грибов в Подмосковье

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Телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала о грибах Дмитрий Тихомиров рассказал, где в Московской области можно собрать весенние грибы.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 2 мая, он отметил, что сейчас идет активный период сморчков, сморчковой шапочки, а также строчков гигантских. Грибная волна, по словам специалиста, весной наступает один раз, а летний сезон начинается только в июне, потому лучше поспешить на сбор грибов в течение одной-полутора недель.

Тихомиров рассказал, что сморчки и сморчковые шапочки лучше собирать в осиновом лесу. На опушках они могут быть подсохшими, потому лучше пройти вглубь леса за молодняком.

Строчки гигантские растут в березовых лесах, пишет RT.

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Ранее 2 мая стало известно, что ученые из Университета Тохоку (Tohoku University) пришли к выводу, что грибы реагируют на внешние воздействия. По словам исследователей, грибы не просто «кричали» в пространство в ходе эксперимента с электродами, а сообщали что-то соседям — сигналы шли именно к ним. Электрический потенциал начал интенсивно колебаться, иногда превышая 100 мВ, когда пошел дождь. В спокойном состоянии грибы сигналили, но слабо, пишет сайт kp.ru.

Японские специалисты решили продолжать исследования электрической активности грибов «в реальном экологическом контексте».

21 апреля телеканал «360» отмечал, что самые урожайные грибные места Подмосковья расположены на юге и западе региона. Благодаря большому количеству широколиственных деревьев, которые перемешаны с хвойными, грибы появляются там раньше и их намного больше, чем на других направлениях.

Грибной сезон в регионе стартовал 7 апреля. В комитете предупредили, что сморчки и строчки относятся к группе условно съедобных грибов, поскольку в них содержатся гельвелловая кислота, разрушающая кровяные тельца (гемоглобин) и печень, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Госдума ввела уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ.

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