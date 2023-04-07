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В Подмосковье начался грибной сезон

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Фото: commons.wikimedia.org
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Грибной сезон начался в подмосковных лесах. Об этом пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области сообщила в пятницу, 7 апреля.

«Открыт грибной сезон. Еще неделю назад в лесах лежал снег, а на этой неделе уже пошли первые весенние грибы — сморчки и строчки. Традиционно эти грибы лучше всего растут, когда снег уже сошел, а на деревьях еще нет листьев», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

В комитете предупредили, что сморчки и строчки относятся к группе условно съедобных грибов, поскольку в них содержатся гельвелловая кислота, разрушающая кровяные тельца (гемоглобин) и печень.

Не хватай редкий вид: за уничтожение растений из Красной книги могут ввести уголовную ответственность
Законопроект сейчас разрабатывают в Совете Федерации, инициативу поддержали в Минприроды

Накануне Госдума ввела уголовную ответственность за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ, сообщается на сайте kp.ru.

Так, законопроект предполагает унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и теперь — объектов растительного мира, дополнив УК РФ статьей 260.1.

За сбор редких растений физическим лицам может грозить штраф до 1 млн рублей и лишение свободы сроком до 4 лет, а за незаконное приобретение или продажу — штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до 5 лет. Если преступление было совершенно с использованием служебного положение, то наказание за сбор можно поплатиться штрафом до 2 млн рублей или лишением свободы до 6 лет, а за приобретение или продажу — штрафом до 3 млн рублей или лишением свободы до 7 лет.

Ранее, 5 апреля, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков рассказал в беседе с RT, какие грибы обычно появляются первыми, а также уточнил, какие правила стоит соблюдать при их сборе и подготовке к хранению.

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