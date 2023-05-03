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Кисти в руки: спрос на товары для занятия искусством вырос в разы

Кому помогает арт-терапия и что пользуется особым спросом у покупателей
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Россияне стали активнее рисовать и обращаться к арт-терапевтам, узнали «Известия». В Wildberries отмечают повышение продаж товаров для творчества на 132% в I квартале 2023 года. А OZON говорит о 16-процентном годовом росте. Всплеск интереса к живописи и хендмейду связан с желанием людей унять тревогу из-за мировых событий и личных проблем — они всё чаще обращаются к арт-терапии, чтобы обрести эмоциональную стабильность, подтвердили «Известиям» специалисты индустрии. О том, как это воздействует на рынок и на душевное здоровье россиян — в материале «Известий».

Краски, свечи, бисер

В 2022 году продажи сегмента продукции для творчества и хобби выросли на 90%, а в I квартале 2023-го — уже на 132%, рассказали «Известиям» в пресс-службе Wildberries. Причем наблюдается как интерес к живописному инструментарию, так и к различного рода товарам для рукоделия.

— Больше всего в первые три месяца 2023 года россияне приобрели маркеров, красок для рисования, карандашей, холстов и тканей для шитья и рукоделия. Наиболее динамичными темпами интерес покупателей растет к продукции для поделок: формам (+376% год к году) и воску (+323%) для изготовления свечей, фурнитуре для мягких игрушек (+300%), стразам (+227%) и бисеру (+200%), — отметили в Wildberries.

свечи
Фото: Getty Images/tagphoto


В I квартале вырос спрос на товары для творчества и хобби, рассказали «Известиям» и в OZON — в годовом выражении продажи этой категории товаров увеличились на 16%, хотя их стоимость поднялась всего на 1%. В сравнении с оборотом удорожание незначительно: покупателям в целом всё равно, сколько стоят бумага, краски и кисти, если они чувствуют необходимость заниматься творчеством.

— Чаще всего россияне интересуются покупкой красок для рисования (48%), холстов и подрамников (12%), скетчбуков (9%) и различных аксессуаров. В основном покупатели искали наборы акварельных красок и гуаши в 12 цветах, акриловые краски для рисования по ткани и холсты на картоне, — сообщили в пресс-службе OZON, добавив, что многие покупатели берут готовые наборы для творчества: в числе самых популярных товаров на маркетплейсе оказался набор акриловых красок для создания отпечатка рук.

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В свою очередь, профильные магазины в мнениях расходятся. В онлайн-магазине Etude Site «Известиям» сообщили, что продукция подорожала примерно на 6%, а спрос в I квартале 2023 года вырос в сравнении с 2022-м, тогда как «ВикАрт» утверждает, что цены поднялись намного выше: на 15–20%, причем на все категории товаров.

Мы закупаем всю продукцию у российских представителей, напрямую с поставщиками из-за рубежа не работаем. Есть перебои с некоторыми брендами, но в целом всего хватает. В прошлом году в марте-апреле у нас скупали бумагу и другие зарубежные товары, сейчас нет такого. Спрос стабильный, не больше, не меньше, бум был только в марте-апреле прошлого года, — рассказали «Известиям» в магазине.

карандаши
Фото: ТАСС/Александр Рюмин


Представители Etude Site подтвердили слова коллег по поводу «охоты на бумагу»: эстонская, британская и французская, представленная в их каталоге, и сейчас пользуется большим спросом. «Поставщики продукции не изменились, из-за рубежа возят товары Италия, Голландия», — подчеркнули там.

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Способ адаптации

Одной из причин роста продаж художественных материалов может быть желание людей «поймать дзен» с помощью творческих практик, считает член Совета Российской арт-терапевтической ассоциации, доктор медицинских наук Александр Копытин.

— В ситуации повышенного стресса это может быть одним из способов психологической самопомощи, разгрузки, к которой прибегают люди, возможно даже и не зная про арт-терапию, но фактически реализуя характерные для нее способы личностной адаптации. Событийный фон не может не отражаться на общем уровне нервно-психического напряжения людей, — рассказал эксперт «Известиям».

выставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Об этом говорят и зарубежные специалисты: согласно одному из последних докладов Art Fund, регулярное посещение музеев и галерей положительно сказывается на ментальном здоровье — по результатам исследования, 65% из 2,5 тыс. опрошенных испытывали тревогу и стресс за сутки до визита в культурные институции, а также были склонны посещать их раз в месяц, чтобы прийти в себя. На практике же, люди и сами готовы творить, активно записываясь в арт-кружки.

— В сравнении с 2021-м, в 2022–2023 годах посещаемость курсов по живописи увеличилась на 30%, а по свечеварению — на 70%. Наиболее популярны мастер-классы по маслу, акрилу, интерьерной картине, — поделились с «Известиями» в студии «Краски» на Фрунзенской.

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По словам директора арт-терапевтической студии «Само», директора программы профессиональной переквалификации «Консультирование в арт-терапии» и практикующего клинического арт-терапевта Анны Ше, количество людей, которые обратились за бесплатной профессиональной поддержкой студии в прошлом году, увеличивалось скачками.

Если раньше к нам за бесплатной поддержкой обращалось, скажем, 12 человек в месяц, и мы даже эти заявки не могли обработать, потому что у нас есть квоты, то в марте и в сентябре 2022-го к нам обращалось 50–60 человек в месяц, — поделилась статистикой Анна. — В такие моменты наши специалисты по возможности выделяют дополнительные квоты, чтобы работать с населением бесплатно или по сниженной цене. Нужно отметить, что, хотя в кризисные периоды происходят скачки, потом спрос идет на спад.

рисование
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов


Сейчас ситуацией студия сфокусировалась на поддержке беженцев и их семей — специалисты выезжают в пункты временного пребывания, чтобы помочь людям справиться с полученными ментальными травмами.

Не просто порисовать

В Российской арт-терапевтической ассоциации «Известиям» рассказали, что в основном этот вид поддержки используется как вспомогательное средство к основной терапии при различных нервно-психических расстройствах и зачастую проходит при участии психиатра. Это подтвердила и Анна Ше: если у пациента есть клинические показания (депрессивный эпизод, расстройства личности разного вида), сначала его направляют к психиатру, консультируют, насколько необходимо медикаментозное вмешательство и будет ли эффективно совмещать его с арт-терапией.

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Бывает, что клиенты уходят в медикаментозную поддержку или в работу с психиатром на полгода-год, а потом возвращаются к нам. Работа в паре с психиатрами у нас сильно развита, — объяснила она.

Хотя арт-терапия и способствует «насыщению ресурсом, позитивным опытом, чувством принадлежности через художественные практики, она не ограничивается только поддержанием социального тонуса», отмечает Анна Ше. По ее словам, в арт-терапии существует много протоколов взаимодействия с клиентами, позволяющих работать со сложными психологическими ситуациями и клиническими диагнозами.

рисование
Фото: РИА Новости/Артем Житенев


— Люди обращаются к нам с таким же широким спектром запросов, с каким обычно идут в терапевтическую поддержку. В детском секторе это расстройства аутистического спектра, поддержание детей, которые находятся на паллиативной поддержке, работа с задержкой развития речи и коммуникацией, с кризисами разного анамнеза. С подростками мы работаем в области проблемы повышенной тревожности. Также работаем с различного рода травматическим опытом и со всем спектром семейных вопросов от появления нового члена семьи до развода, смерти, переезда, — обозначила круг проблем, с которыми помогает справиться арт-терапия, собеседница «Известий».

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Примечательно, что центр не примет заявку, если клиент хочет просто научиться рисовать — таких, рассказывает Анна Ше, центр отправляет на художественные курсы к коллегам, поэтому из 50 заявок остается около 30. Директор «Само» подчеркнула, в центре не проводят единичных занятий да и вообще не называют арт-терапию «занятием» — это полноценная терапия, поэтому люди приходят не на уроки творчества, а настоящие терапевтические сессии.

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