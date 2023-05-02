Путин назвал хорошим проектом развитие курорта «Новая Анапа»

Проект по развитию всероссийского курорта «Новая Анапа» необходимо поддерживать, развивая на этой территории туристические кластеры. Об этом 2 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

«По развитию новой Анапы, мне нравится этот проект, я думаю, он хороший и нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченность руководителей регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфраструктуры», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что в настоящее время туристическая отрасль чрезвычайно важна с социальной и с экономической точки зрения. По мнению президента, за последние два года правительству удалось организовать успешную работу в этом направлении.

«Это очень здорово и очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории России, это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее более привлекательной», — отметил Путин.

Ранее, 4 апреля, пресс-служба «Туризм.РФ» сообщила, что мастер-план всероссийского курорта «Новая Анапа» будет утвержден в первом полугодии 2024 года.

В текущем году по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко состоится открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурных и градостроительных решений. В нем также смогут поучаствовать международные команды. В декабре этого же года будут сформированы результаты работы над градостроительной концепцией, которые лягут в основу мастер-плана курорта.

Курорт будет расположен на песчаной косе в 25 км от Анапы. Протяженность его пляжной полосы составит 17 км. При этом номерной фонд курорта будет включать от 15 до 25 тыс. номеров всей линейки звездности. Ожидается, что реализация проекта привлечет в Краснодарский край дополнительно от 3 млн до 5 млн туристов в год. Кроме того, при полном запуске курорта регион получит до 25 тыс. рабочих мест.