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Путепровод в Дубках под Симферополем откроют до конца года

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Путепровод в селе Дубки Симферопольского района введут в эксплуатацию до конца года, заявил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в прямом эфире Центра управления регионом во вторник, 2 мая.

«Путепровод в текущем году будет завершен, идет активная фаза его строительства», — сказал министр, его слова приводит ИА «Крыминформ».

Лукашенко уточнил, что вместе с путепроводом откроется вся развязка на пересечении объездной и николаевской трассы.

По словам министра, также есть вероятность ввода в эксплуатацию участка дороги Дубки – Левадки до конца года. Крымские власти ожидают дополнительное финансирование из федерального бюджета на достройку объекта, добавил он.

В конце апреля сообщалось, что Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции железной дороги на востоке Крыма, в рамках которой будет увеличена пропускная способность участка. Работы пройдут в два этапа на территории Кировского и Ленинского районов.

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