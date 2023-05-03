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Кто получит выплаты ко Дню Победы – 2023

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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День Победы 9 Мая — один из важнейших праздников в России. Граждане вспоминают подвиг участников Великой Отечественной войны, ныне живущим воздают почести. Предусмотрены ли выплаты ветеранам ВОВ к знаменательному дню и кто сможет их получить — читайте в материале «Известий».

Кому положены выплаты к 9 Мая 2023 года

Предпраздничные выплаты полагаются так называемым детям войны — гражданам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, а также участникам и инвалидам войны, бывшим узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда.

При этом выплата назначается в проактивном порядке — никаких заявлений писать не нужно, средства поступят на счет адресата до 9 мая.

Размер выплат к 9 Мая 2023 года

Согласно указу президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню победы», изданному в 2019 году, сумма поддержки от государства участникам ВОВ составляет 10 тыс. рублей.

Знак с отличием: жителям Сталинграда предоставят льготы ветеранов ВОВ
Планируется ли распространить эту меру на другие регионы

Установленный размер не подлежит индексации. В некоторых регионах также возможны надбавки, соответствующее решение принимают власти субъектов.

Так, в Санкт-Петербурге выплаты в размере 5 тыс. рублей назначаются также вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны или войны с Японией, а также супругам умерших инвалидов, получивших увечья в военный период. В Тверской области в 2023 году выплаты для участников и инвалидов ВОВ увеличили до 25 тыс. рублей.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа также приняло решение о повышении размера выплат до 20 тыс. рублей для некоторых категорий граждан, в том числе инвалидов войны, бывших жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей. Более подробную информацию лучше уточнять на сайте правительства каждого отдельного региона.

Участники боевых действий получают поддержку от государства не только по случаю патриотических праздников. Какие еще выплаты и льготы положены ветеранам — читайте в материале «Известий».

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