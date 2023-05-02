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Платья принцессы Дианы обнаружены в магазине секонд-хенд

Daily Mail: в секонд-хенде нашли три платья принцессы Дианы
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Фото: Getty Images/Tim Graham
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В магазине секонд-хенд нашли три платья принцессы Дианы. Об этом 2 мая сообщает Daily Mail.

Журналисты выяснили, что три три знаковых платья принцессы нашли в секонд-хенде в Хэмпшире (графство в юго-восточной Англии). Это платья, которые принцесса Диана надевала в 80-х годах прошлого века. Среди них — приталенное клетчатое платье из плотной ткани, в котором Диана появилась на Играх Бремар Хайленд в сентябре 1982 года, бирюзовое платье-пальто, в котором она снялась для официального портрета с мужем принцем Чарльзом и сыновьями Гарри и Уильямом. Его сшили для принцессы британские модельеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Еще одно бирюзовое шелковое платье, которое Диана носила во время турне по Австралии и Новой Зеландии в 1983 году также оказалось в секонд-хенде, пишет «Газета. Ru».

Издание предполагает, что в секонд-хенд платья отнесла мать Сары Фергюсон, герцогини Йоркской. Daily Mail также выдвинула предположение, что принцесса Диана подарила платья своей подруге Саре Фергюсон, а мать последней по какой-то причине попросили продать наряды от имени Дианы, однако журналистов удивляет, что это были только три платья. Еще одной загадкой остается то, почему мать Сары решила отнести платья в секонд-хенд.

Из магазина одежды в Хэмпшире они попали на аукцион, прежде чем их купила компания Historic Palaces England. На странице компании в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сказано, что это благотворительная организация, которая заботится о дворцах Хэмптон-Корт, Кенсингтонском дворце, Лондонском Тауэре, Банкетном доме, дворце Кью, замке Хиллсборо.

Телеканал CNN 28 января сообщал, что платье принцессы Дианы фиолетового цвета из шелкового бархата продали на аукционе Sotheby's за рекордные $604,8 тыс. Его выставляли за $120 тыс. Как сообщается, оно было особенно любимо принцессой в начале 1990-х. В этом платье, созданным Виктором Эдельштейном, принцесса запечатлена на королевском портрете и принимала участие в фотосесии в 1997 году для журнала Vanity Fair незадолго до гибели.

Диана была женой наследника британского престола принца Чарльза, который в 2022 году стал королем Великобритании Карлом III. Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.

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