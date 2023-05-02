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В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве из-за сделанного замечания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Суд арестовал мужчину, убившего жителя Сергиева Посада из-за сделанного замечания. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Сергиеву Посаду ГСУ СК России по Московской области судом арестован 30-летний местный житель, обвиняемый в причинении смертельных травм 42-летнему мужчине (ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 25 апреля возле многоквартирного дома на Институтской улице. По данным следователей, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения стал бросать в потерпевшего камнями. Одним из них он попал в область грудной клетки, что привело к гибели мужчины на месте происшествия.

По информации ТАСС, конфликт произошел из-за того, что мужчина сделал замечание компании, распивавшей спиртные напитки во дворе.

«Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, осуществлен допрос свидетелей, изъята запись с камер наружного видеонаблюдения, запечатлевшая момент совершения преступления, назначено проведения ряда экспертиз, среди которых судебно-медицинская и молекулярно-генетические», — сообщили в ведомстве.

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Ранее, 4 февраля, в центре Подольска убили прохожего после замечания о том, что мужчины в сквере слишком громко слушали музыку. По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин. После изучения видео с камер следователи выяснили, что один из задержанных бил 49-летнего потерпевшего, а второй стоял рядом.

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