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Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась в Минеральных Водах

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Фото: Росконгресс
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В МВЦ «МинводыЭКСПО» в Минеральных Водах начался первый день работы Кавказской инвестиционной выставки. На площадке проходят несколько мероприятий деловой программы. Также для гостей КИВ-2023 открыта выставочная экспозиция.

В рамках основной выставочной экспозиции КИВ-2023 представлены 20 стендов регионов и стран, а также коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе. Свои инвестиционные проекты представят Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также республики Абхазия и Южная Осетия.

Центральной зоной экспозиции стал объединенный стенд института развития «Кавказ.РФ». На нем представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона. На стенде планируется подписание более десятка соглашений с финансовыми институтами, резидентами ОЭЗ, субъектами МСП и общественными организациями.

В рамках деловой программы стартового дня КИВ-2023 состоятся сессии «Жилищно-коммунальный комплекс и энергетика», «Экономические перспективы российской промышленности в СКФО», «Урбанистика + экономика. Вклад мастер-плана в экономическое развитие территорий на Кавказе». Во второй части деловой программы участники обсудят развитие транспортно-логистического комплекса и приграничное сотрудничество, фермерского животноводства в агропромышленном комплексе. Отдельное внимание будет уделено цифровым решениям в отраслях ЖКХ и ТЭК.

Всего в программу первой Кавказской инвестиционной выставки будет включено более 20 деловых мероприятий, посвященных вопросам комплексного развития СКФО по ключевым направлениям: агропромышленный комплекс, туризм, транспорт и логистика, банковский сектор, ЖКХ и энергетика, промышленность, кадровый и предпринимательский потенциал.

Центральное событие деловой программы КИВ-2023 – пленарное заседание «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», которое состоится 3 мая. Также в этот день на площадке состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития с участием вице-премьера, куратора Северо-Кавказского федерального округа Александра Новака.

В деловой программе КИВ-2023 примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ.

Кавказская инвестиционная выставка направлена на развитие регионов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития и банки Северного Кавказа. Эксперты, предприниматели, производители презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития. Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатор – Фонд Росконгресс.

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