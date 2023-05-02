Актера Колесникова похоронили в Москве

Заслуженного артиста России Сергея Колесникова похоронили 2 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Проститься с актером пришли его жена Мария Великанова и сын Иван Колесников, коллеги, родственники и друзья артиста.

В последний путь Колесникова проводили аплодисментами.

Колесников умер 29 апреля в возрасте 68 лет.

Артист Борис Щербаков назвал огромной потерей смерть Колесникова. Он отметил, что это был один из лучших его друзей, пишет «Газета.Ru».

Колесников известен по ролям в таких фильмах, как «Папа», «Шапито-шоу: Любовь и дружба», и сериалах «Дело о «Мертвых душах» и «Петербургские тайны». С 2006 по 2012 год вел передачу «Фазенда» на Первом канале.