Модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет

Умер российский модельер Валентин Юдашкин. О смерти народного художника России сообщила его супруга. Много лет Валентин Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием, передает телеканал «Известия». В 2016 году у знаменитого дизайнера обнаружили рак почки. Несмотря на тяжелую болезнь, модельер продолжал работать и создавать свои волшебные коллекции. В октябре Валентину Юдашкину исполнилось бы 60 лет.

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