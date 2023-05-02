Между пакетами

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что антироссийская санкционная реальность — это надолго, а «юбилейный» десятый пакет — далеко не последний. Желание сохранить «политическое лицо», стремление ЕС продемонстрировать консолидированность антироссийского курса и синхронность действий с США и иными западными союзниками не ослабевают.

Однако не менее очевидно и то, что пространство для введения новых ограничений сужается, а достигать консенсуса становится все сложнее. Согласование санкций уже минимум полгода фактически имеет двухуровневую структуру: в силу различий национальных интересов и разнородности экономической зависимости от российского рынка внутри ЕС обсуждать приходится не только отраслевое наполнение каждого следующего пакета, но и возможные механизмы изъятий из него, послабления и переходные периоды, распространяющиеся на отдельных, наиболее чувствительных европейских игроков. А это требует значительно больше политических усилий и экономической проработанности и, соответственно, затягивает принятие консолидированных санкционных решений.

Что же может представлять собой следующий пакет антироссийских мер?

Определенные направления санкционной эскалации в резерве у ЕС сохраняются: уже не первый месяц прорабатывается вопрос введения «алмазных» мер, теоретически сохраняется потенциал «атомных» рестрикций, есть ресурс воздействия на торговлю металлами, в том числе редкоземельными. Однако все это области, которые в силу столкновения разных групп интересов и сфер влияния согласовать внутри Европейского союза весьма непросто.

«Алмазные» санкции вряд ли составят основу 11-го пакета. Бельгия уже не первый месяц блокирует их введение, поскольку в этой стране находится одна из крупнейших мировых алмазных бирж. Куда более вероятно, что «алмазные» ограничения станут ядром санкционной консолидации государств большой семерки, поскольку G7 включает основных бенефициаров алмазного пакета, в первую очередь США и Канаду. Тем не менее по очередности «алмазные» санкции — это следующее направление количественного расширения ограничений и их введение весьма вероятно в рамках 12-го пакета ЕС.

С «атомными» санкциями ситуация еще сложнее. Минимум два члена Евросоюза — Венгрия и Франция — критически зависят от атомной энергетики и заинтересованы в реализации долгосрочных контрактов с «Росатомом» (по строительству АЭС, закупке урана и отправке в Россию отработанного ядерного топлива). Ожидается, что они будут блокировать принятие рестрикций в этой сфере, и достижение консенсуса, даже с учетом оговорок и изъятий окажется невозможным.

Гипотетически есть вероятность введения мер против российских железных руд. Налицо предвестники этих ограничений: в декабре ЕС запретил инвестиции в российские шахты и рудники, Алишер Усманов находится под персональными санкциями ЕС, США ввели санкции против «Металлоинвеста» и USM. Однако вряд ли это может найти отражение в ближайшем пакете. Зависимость отдельных стран Европы (в первую очередь, Бельгии и Италии) от российских черных металлов столь высока, что даже с учетом роста внутриевропейской торговли и закупок у Китая и Тайваня ущерб от ограничений российских поставок будет блокировать их включение в новый пакет.

Не стоит недооценивать и вероятность санкций в отношении транзита отдельных категорий товаров (по всей видимости высокотехнологичных), о которых недавно писал Bloomberg. Хотя опять же торопиться с принятием этих мер ЕС не будет, поскольку такое ограничение ударит не только по РФ, но по торгово-экономическим отношениям Европы с КНР. В последний год объемы транзита через Россию падали из-за переориентации поставщиков с прямого железнодорожного сообщения на океанские перевозки deep sea и использование альтернативных мультимодальных маршрутов в обход РФ (например, Среднего коридора через Казахстан и порты Каспийского и Черного морей). Однако у альтернативных маршрутов есть объективные инфраструктурные ограничения, в связи с чем они могут оказаться не готовы к обработке большого грузопотока в случае блокировки российского транзита.

Итого в сухом остатке: к количественному расширению мер сегодня ЕС не готов. Чтобы сохранить видимость санкционной эскалации, он будет вынужден задействовать имеющийся ресурс крайне дозированно и прибегать к так называемым пакетам-филлерам, то есть промежуточным пакетам между расширением ограничительных мер. Есть ощущение, что 11-й санкционный пакет окажется именно таким.

Его системообразующим ядром станут работа по повышению эффективности ранее введенных ограничений, контроль за исполнением уже введенных режимов. В рамках нового пакета неизбежно расширение списка заблокированных лиц (в том числе судов и российских танкеров), номенклатуры товаров двойного назначения в рамках экспортного контроля. Определенно будет продолжаться атака на российские научно-исследовательские институты, ставка делается на удар по научному потенциалу страны.

Вслед за США ЕС будет уверенно двигаться по пути расширения практики санкционного принуждения и правового оформления механизмов вторичных мер. Будет усиливаться работа, связанная с обменом информацией и синхронизацией ответственности ЕС и США за обход ограничений. Европа может пойти по пути формирования «черных списков» компаний, под основным прицелом окажется IT-сектор, транспортные структуры, торговые сети и финансовый сектор. Совместно блок инициаторов рестрикций будет работать над усилением давления на Турцию, Индию, Китай, ОАЭ и страны постсоветского пространства.

Автор — директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований, заместитель декана факультета международных отношений МГИМО МИД России, эксперт клуба «Валдай»

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