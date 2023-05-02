Трое мужчин пострадали в результате подрыва на минах за сутки в ЛНР

В Луганской Народной Республике (ЛНР) за минувшие сутки на минах подорвались три мужчины, передает МЧС республики 2 мая.

Два мирных жителя 1963 и 1978 годов рождения пострадали в луганском поселке Большая Вергунка.

«Вследствие подрыва на противопехотной мине на берегу реки Северский Донец пострадали два мужчины с диагнозом «травматическая ампутация стоп», пострадавшие госпитализированы в луганскую республиканскую клиническую больницу», — отметили в пресс-службе МЧС.

Второй случай подрыва произошел неподалеку от поселка Донецкий Кировского городского округа.

«Вследствие подрыва на неустановленном взрывном устройстве вне населенного пункта пострадал мужчина 1985 года рождения с диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация левой голени, травматический шок», госпитализирован в Центральную городскую многопрофильную больницу города Кировска», — подчеркнули в министерстве.

23 марта стало известно о 100 случаях подрыва мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) на противопехотных фугасных минах «Лепесток». Такие данные приводятся с февраля 2022 года.

В этот же день в Донецке мирный житель 1976 года рождения получил ранение при взрыве мины «Лепесток». Инцидент произошел в Куйбышевском районе.

5 марта мэр Первомайска Сергей Колягин рассказал о гибели жителя города Золотое-5 в ЛНР. Он подорвался на неустановленном предмете на территории бывшей линии разграничения. От полученных травм мужчина 1987 года рождения скончался на месте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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