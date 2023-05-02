Канадский фолк-певец Гордон Лайтфут скончался в возрасте 84 лет

Канадский фолк-певец и автор песен Гордон Лайтфут скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщила телекомпания CBS в понедельник, 1 мая.

О смерти певца известила его давний публицист Виктория Лорд. Причина смерти пока не раскрывается.

Лайтфут родился в Ориллии, Онтарио. Он с детства выступал на местном радио и региональных музыкальных фестивалях. В старшей школе Лайфут написал свою первую песню The Hula Hoop Song, а после школы переехал в Лос-Анджелес, чтобы учиться в музыкальном колледже Вестлейк.

После учебы он вернулся в Канаду и стал частью зарождающейся фолк-культуры. Позже получил известность и на международной сцене.Он был провозглашен канадским фолк-трубадуром за его душевную музыку и волнующие тексты. В своих песнях он исследовал историю, географию и культуру родной страны.

За свою долгую карьеру Лайтфут победил несколько болезней, в том числе паралич Белла и алкоголизм. В сентябре 2002 музыкант был доставлен в больницу с сильными болями в животе, появившимися прямо перед выходом на сцену. У него разорвалась артерия в желудке. Певец перенес несколько операций и шесть недель находился в коме. Но после трех месяцев в больнице вернулся на сцену и выпустил несколько альбомов.