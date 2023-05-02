В Казахстане при пожаре на заводе пострадали четыре человека
В Актюбинской области республики Казахстан произошло возгорание на газоперерабатывающем заводе. Об этом сообщил телеканал «Хабар 24» во вторник, 2 мая.
При пожаре пострадали четыре рабочих. Сейчас они доставлены в больницу Темирского района области. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Отмечается, что возгорание произошло на установке получения легких углеводородов. Пожар удалось локализовать, но ликвидация продолжается.
В тушении задействованы 52 спасателя и девять единиц техники. Сейчас создан оперативный штаб. Детали случившегося устанавливаются.
1 мая при взрыве на заводе по производству раствора перекиси водорода химической корпорации Sinochem в китайской провинции Шаньдун погибли пять человек, и один пострадал. Еще один числится пропавшим без вести.