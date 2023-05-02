В ЕК рассказали о работе с НАТО над устойчивостью энергетической инфраструктуры
Евросоюз сотрудничает с Североатлантическим альянсом над устойчивостью энергетической инфраструктуры после диверсий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом «Известиям» сообщили в Еврокомиссии.
«После саботажа на «Северных потоках» в прошлом году мы знаем, что наша критически важная инфраструктура находится под угрозой. Вот почему мы активизировали свои действия в области обеспечения готовности, реагирования и сотрудничества с партнерами. Так, мы работаем над программой стресс-тестирования энергетической инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе ЕК.
Там напомнили, что 16 марта ЕС и НАТО создали «целевую группу» по устойчивости критически важной инфраструктуры. Внимание специалистов преимущественно сфокусировано на общих угрозах и уязвимости на стратегическом уровне, а также на способах снижения рисков.
Как добавили в пресс-службе, после завершения работы председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представят итоги государствам-членам и союзникам к июльскому саммиту альянса в Вильнюсе.
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