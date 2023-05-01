Microsoft прекратит выпускать гаджеты для компьютера под собственным брендом

СМИ: Microsoft перестанет выпускать гаджеты под своим брендом. Новые аксессуары и девайсы станут выходить под маркой Surface, передает телеканал «Известия». При этом отмечается, что устройства под брендом Microsoft значительно дешевле. Цены на некоторые девайсы Surface выше в 2–3 раза. Магазины будут продавать старые товары, пока не закончатся запасы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.