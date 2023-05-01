Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Рогов сообщил о двух погибших и 14 раненых при ударе ВСУ по Михайловке
Армия
Глава Севастополя заявил об отражении атаки БПЛА на город
Происшествия
На западе Крыма российские силы ПВО сбили беспилотник
Происшествия
ВСУ за 2,5 часа пять раз обстреляли ДНР
Мир
Немецкие СМИ сообщили о возвращении части дипломатов в Берлин из РФ
Общество
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Мир
На Украине заявили о получении обещанных США ракет Zuni
Мир
Жители Риги собрались на митинг против русофобии
Происшествия
МЧС зафиксировало природные пожары вблизи еще трех сел в Курганской области
Армия
МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в районе Угледара
Армия
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело после схода вагонов поезда под Брянском
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области

Microsoft прекратит выпускать гаджеты для компьютера под собственным брендом

0
Выделить главное
вкл
выкл

СМИ: Microsoft перестанет выпускать гаджеты под своим брендом. Новые аксессуары и девайсы станут выходить под маркой Surface, передает телеканал «Известия». При этом отмечается, что устройства под брендом Microsoft значительно дешевле. Цены на некоторые девайсы Surface выше в 2–3 раза. Магазины будут продавать старые товары, пока не закончатся запасы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023