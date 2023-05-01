По подозрению в убийстве 90-летней пенсионерки задержана ее дочь

По подозрению в убийстве женщины 1933 года рождения на северо-западе Москвы задержана ее дочь. Об этом сообщили в столичном главке СК 1 мая.

Предварительно установлено, что между женщинами произошел конфликт на бытовой почве.

«В ближайшее время она (дочь потерпевшей. — Ред.) будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к ее допросу», — добавляется в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Источник «Известий» рассказал, что на теле убитой было зафиксировано 15 ножевых ранений. Во время преступления один нож сломался, злоумышленник взял второй и продолжил насильственные действия. Ранения были нанесены в область живота.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.